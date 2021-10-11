Дорогу в районе Белой скалы в Крыму отремонтируют за 219 миллионов рублей

В Крыму отремонтируют дорогу, проходящую возле Белой скалы Фото: Архив "КП"

В Крыму отремонтируют девятикилометровый участок дороги Нижнегорский – Белогорск в районе Белой скалы. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на портале правительства республики.

На все работы, которые намерены завершить до конца года, истратят 219,3 миллиона рублей. Ремонтом будет заниматься компания «ВАД». Уточняется, что приводить в порядок будут участок с 41,5 по 50-й километр дороги (в районе примыкания этой дороги к трассе «Таврида»).

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Крыму отремонтируют рекордное количество дорог. Общая протяженность трасс составит 1331 километр. На данный момент ремонтные работы ведутся в 29 муниципальных образованиях.

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