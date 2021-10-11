Из жизни ушел почетный гражданин Ялты Алексей Гуляницкий

Ушел из жизни почетный гражданин Ялты Гуляницкий. Фото: скриншот из видео/Янина Павленко/telegram

На 88 году жизни скончался Алексей Гуляницкий, почетный гражданин Ялты, главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Крымской филармонии, сообщила глава курортной столицы Крыма Янина Павленко.

Именно под его руководством из небольшого «курортного» оркестра, созданного в 1937 году, коллектив превратился в высокопрофессиональный, известный как в СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.

- Ушел из жизни человек-легенда, человек-эпоха. Миллионам людей он по-новому открыл и привил любовь к высокому искусству – симфонической музыке, которой оставался верен до последнего дня. Маэстро навсегда останется в нашей памяти примером верности любимому делу. Искренние соболезнования вдове Алексея Феодосьевича, Тамаре Петровне, его детям и внукам, друзьям и близким, – сообщила градоначальница.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел бывший глава Госкомцен РК Юрий Новосад. На момент смерти ему был 61 год.

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