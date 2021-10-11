Расплодившиеся мыши в Крыму угрожают урожаю зерновых

На территории Республики Крым активно растет численность мышевидных грызунов Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым активно растет численность мышевидных грызунов, сообщили в региональном филиале Россельхозцентра. Это создает угрозу посевам сельскохозяйственных культур на полуострове.

- Наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса. Ускоренное размножение мышей обусловлено многолетним циклом развития вредителя и особенностями погоды, – уточнили в ведомстве.

В настоящий момент против грызунов обработано около 55 тысяч гектаров сельхозземель в регионе. В Россельхозцентре предупредили, что на отдельных полях урожай пшеницы может снизиться до 35-40%, если не контролировать численность млекопитающих.

Ранее сообщалось, что с крымских полей в этом году собрали 1,5 миллиона тонн зерна. Возросшая урожайность была зафиксирована в 5 районах полуострова.

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