В Крыму новый антирекорд по числу заболевших Covid-19

В Крыму продолжает расти суточный прирос заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму за истекшие сутки зарегистрирован 531 случай новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики. Всего с начала пандемии на полуострове заболели 84 817 человек.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 443 человека, говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за последние 24 часа составляет 457 человек, выздоровевших за весь период – 71 674.

В настоящий момент в республике реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. В связи с активным ростом новых инфицированных в регионе 11 октября начали действовать новые ковидные ограничения. На дистанционку переводят сотрудников госучреждений и студентов.

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