В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму

Недолгое потепление в Крыму подходит к концу Фото: "КП" Архив

На территории Крымского полуострова в ближайшие два дня ухудшится погода, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

- В связи с выходом южного циклона, 13 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в центральных, южных и западных районах – очень сильные дожди; усиление юго-западного с переходом 14 октября на северо-западный ветер до 17-22 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям республики о мерах предосторожности, которые следует соблюдать во время непогоды. Чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, стоит держаться подальше от деревьев, слабо укрепленных конструкций и линий электропередач. Также не исключен риск подтопления некоторых территорий на полуострове, возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее синоптики рассказали, как долго в Крыму продлится теплая осенняя погода. По прогнозам, в середине недели на полуострове заметно похолодает.

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