В Симферополе с 17 октября по ночам будут перекрывать улицу Балаклавскую

В Симферополе перекроют участок на улице Балаклавская Фото: "КП" Архив

В Симферополе с 17 до 22 октября по ночам будут перекрывать улицу Балаклавскую для проведения ремонта дорожного полотна, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Будет недоступен для проезда участок от дома №43 до дома №119 с 21.00 до 06.00. В дневное время работы не планируются, поэтому автомобилисты смогут свободно передвигаться по улице.

- Просим жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к ситуации и учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов передвижения по городу, – говорится в сообщении.

Напомним, в Ялте приступили к масштабному ремонту дорог, пострадавших во время летнего потопа. В курортной столице также приведут в порядок 28 придомовых территорий.

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