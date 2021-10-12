Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 13:29

В Москве предложили ужесточить ковидные ограничения в Крыму

На полуострове фиксируется активный рост количества инфицированных
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму с понедельника действуют новые ковидные ограничения из-за увеличения количества инфицированных

В Крыму с понедельника действуют новые ковидные ограничения из-за увеличения количества инфицированных

Фото: Архив "КП"

В регионах России, где складывается сложная ситуация с коронавирусом, необходимо ужесточать ограничительные меры, сообщил Николай Малышев, бывший главный инфекционист Москвы. Так, в Крыму только за последние 24 часа был установлен новый антирекорд – плюс 531 новый инфицированный.

Напомним, в связи с тем, что в республике активно растет число заболевших ковидом, возникла необходимость в дополнительных койках.

- Бесспорно, в такой ситуации, когда есть большие трудности с госпитализацией, надо работать про запас. Надо строго носить маски, соблюдать социальную дистанцию, переходить на дистанционное обучение, по возможности на дистанционную работу, стариков и тех, кто не работает, надо попросить оставаться дома, – заявил Малышев.

По его словам, дальше ситуация в регионе будет только ухудшаться, поэтому в настоящий момент есть смысл сделать ограничительные меры более жесткими. Он также напомнил, что сейчас особенно актуальна система QR-пропусков.

- Есть QR-код – значит, человек вакцинирован или переболел. А если нет вакцинации, то и нечего гулять, ведь коронавирус можно подхватить в любой момент. Это не жестко, жестко было в Австралии, где почти 50 дней действовали строжайшие ограничения, – заключил Малышев.

Ранее сообщалось, что в Крыму развернуто 100 новых коек для больных Covid-19. За последние сутки установлен новый антирекорд – 531 заболевший.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50