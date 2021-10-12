В Крыму развернуто 100 новых коек для больных Covid-19

В Крыму активно растет количество инфицированных Covid-19 Фото: Архив "КП"

Для коронавирусных больных в Крыму развернуто более четырех тысяч коек, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

В последнее время на полуострове активно растет количество инфицированных Covid-19. В связи с этим с понедельника в регионе начали действовать новые коронавирусные ограничения. Вместе с тем продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции.

- На сегодняшний день коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации. Первым компонентом вакцинировано 529 840 человек, вторым – 500 045. Повторную иммунизацию прошли 21 806 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 213 111 комплектов, – уточнил Лясковский.

Напомним, за последние 24 часа в регионе выявили 531 нового инфицированного Covid-19. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 646 человек, в стационарах на лечении – 3 974 пациента, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 622, внебольничная пневмония – 352.

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