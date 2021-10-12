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Экономика12 октября 2021 14:18

В районе крымского мыса Айя обнаружен подводный источник пресной воды

Ресурсов должно хватить на потребности жителей Балаклавы
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Крыму обнаружен новый источник пресной воды

В Крыму обнаружен новый источник пресной воды

Фото: Анна КИРИЕНКО

В районе мыса Айя (Балаклава) исследователи обнаружили достаточно большой источник пресной воды. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил президент Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

По его словам, запасов источника может хватить, чтобы обеспечить потребности жителей Балаклавы.

- На мысе Айя из подводной пещеры вытекает пресная вода. Вода идет с плато Ай-Петри, проходит под котловиной, где находится Чернореченское водохранилище, и выходит на мысе Айя. Достаточно большое количество пресной воды уходит в море. Такие проекты есть в Турции и других средиземноморских регионах. Есть множество технических и инженерных проектов, как собрать эту воду, – рассказал ученый.

Ранее эксперт пояснил, как вода из Салгира может стать альтернативой опреснителю в Крыму. Ученые проводят необходимые исследования.

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