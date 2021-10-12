В Симферополе работают 20 антиковидных мобильных групп

В Симферополе 20 мобильных групп следят за соблюдением противоковидных мер Фото: Архив "КП"

В Симферополе ежедневно работают 20 мобильных групп, которые контролируют соблюдение ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Специалисты контролируют работу общественного транспорта, ТЦ, общепита, различных магазинов и салонов красоты.

- В течение 11 октября обследовано 36 маршрутных транспортных средств. Сотрудниками полиции составлено 2 протокола. По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено 8 первичных актов. По фактам ранее выявленных нарушений в территориальный отдел Роспотребнадзора переданы 3 материала, – говорится в сообщении.

Выездные мероприятия мобильными группами администрации города выполняются регулярно с 1 июля 2020 года.

Напомним, что с 11 октября в Крыму начали действовать новые коронавирусные ограничения. Соответствующие поправки внесены в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса на территории республики.

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