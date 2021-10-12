За прошедшую неделю жителей Симферополя оштрафовали на полмиллиона рублей

Жителей крымской столицы за прошедшую неделю оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

За истекшую неделю жителей Симферополя оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Всего выявлено 137 нарушений, связанных со стихийной торговлей, а также парковкой на газонах и тротуарах. Кроме того, ответственность понесут граждане и организации за нарушения правил благоустройства. Общая сумма выписанных штрафов составила более полумиллиона рублей. Уточняется, что 40 из рассмотренных протоколов касались нарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

- По итогу заседания из 137 рассмотренных материалов вынесены решения по 133: наложение штрафа – 87, предупреждение – 31, прекращение – 15. Общая сумма вынесенных штрафов составляет 521 тыс. рублей, – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за нарушения на пляжах Крыма выписаны штрафы на 2 миллиона рублей. Специалисты составили 211 административных протоколов.

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