МУПы Симферополя хуже всех подготовились к зиме

Готовность к зиме никогда не совпадает с ее наступлением Фото: Архив "КП"

Три МУПа Симферополя хуже всего подготовили жилой фонд к отопительному сезону. Об этом КП-Крым сообщил директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров.

- У них срок готовности был 15 сентября, и почти все доложили о 100%-й готовности к зиме, - отметил он. - Массовые аварии начались после запуска теплоносителя — сети не выдержали.

По словам руководителя организации, в тарифе на оплату услуг со содержание общедомового имущества примерно 4 рубля на каждый квадратный метр предназначены для замены гнилых труб и запорной арматуры, входных задвижек. Но если собственники квартир не проследят за управляющей компанией, она ничего делать не будет.

В настоящее время по данным «ЖКХ-Контроль» в Симферополе из 1410 многоквартирных домов без отопления остаются 125.

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