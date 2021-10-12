На Украине заявили, что Крым превращается в «ядерный отстойник»

На Украине беспокоятся, что в Крыму может произойти экологическая катастрофа Фото: Архив "КП"

Намерения российских властей разместить на территории Крымского полуострова ядерное оружие может привести к экологической катастрофе на полуострове, заявил глава Главного управления разведки Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

Речь идет о специальных установках по обогащению урана. Чтобы дать понять, на что регион будет похож в будущем, он назвал его «ядерным отстойником». Буданов убежден, что регулярное использование такого рода оружия может привести к «ядерному психозу» как в самой России, так и в соседских странах.

Ранее сообщалось, что в районе мыса Айя в Крыму исследователи обнаружили достаточно большой источник пресной воды. По его ученого, запасов природного ресурса может хватить, чтобы обеспечить потребности жителей Балаклавы.

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