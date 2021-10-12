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Общество12 октября 2021 16:17

В Крыму нужна единая система оповещения по авариям на теплосетях

Недостаток информации приводит к нервотрепке
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Верная примета начала отопительного сезона - разрытые теплосети

Верная примета начала отопительного сезона - разрытые теплосети

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму необходимо создать единую систему информирования потребителей об ограничениях теплоснабжения и поставок других ресурсов. Такое мнение КП-Крым выразил директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров.

- МЧС ежедневно присылает предупреждения об опасных метеорологических явлениях, и этот опыт можно взять в пример, рассылать сообщения потребителям — произошла авария, отопление будет тогда-то, - пояснил он. - Когда нет информации, люди волнуются, хотя устранение поломки может занять час, и к вечеру отопление будет.

Ряд ресурсопоставляющих организаций публикуют информацию об отключении снабжения на время восстановительных работ или планового ремонта. Свести эту информацию воедино и доводить информацию до населения задача муниципальных администраций.

Напомним, по данным организации хуже всего подготовили жилой фонд к отопительному сезону три МУПа Симферополя.

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