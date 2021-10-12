За холодные батареи крымчане должны требовать перерасчет

Холодные батареи увеличивают счет за электроэнрегию Фото: Архив "КП"

За холодные батареи после официального старта отопительного сезона крымчане должны требовать перерасчет. Об этом КП-Крым сообщила начальник юридического отдела АНО «ЖКХ-Контроль» Алина Конева.

- Собственник не виноват, что тепло к нему не дошло вовремя и имеет право требовать перерасчет, - отметила она. - Чтобы доказать отсутствие тепла, нужно зафиксировать факт, составив акт о не предоставлении услуги. Акт составляется с участием представителей управляющей компании, но если управляющая интереса не проявляет, можно сделать это самостоятельно в составе трех человек - собственника и двоих соседей.

Образец акта готовы предоставить в «ЖКХ-Контроль» и проконсультировать о дальнейших действиях по тел. +79789690007. Если отопления нет по вине управляющей компании, нужно подавать заявление в Инспекцию по жилнадзору РК о мерах реагирования.

- Штраф на управляющую большой, поскольку на подготовку к зимнему сезону тратят большие суммы из оплаты населением, - подчеркнула Конева.

По данным «ЖКХ-Контроль», в Керчи из 880 многоквартирных домов без отопления остаются 537.

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