В Крыму 10 граждан Узбекистана незаконно ремонтировали школы

В Крыму 10 иностранных граждан выполняли строительные работы Фото: Архив "КП"

Сотрудники прокуратуры в Крыму выявили нарушения при проведении ремонта в местных школах. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, работы выполняли 10 граждан Республики Узбекистан без получения ими соответствующих разрешений.

- Установлено, что строительная фирма в рамках исполнения муниципальных контрактов выполняла работы по капитальному ремонту пищеблоков в двух образовательных учреждениях на территории Ленинского района, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина). Теперь подрядчику необходимо выплатить штраф в размере 860 тысяч рубелей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе менеджер похитил у компании 177 тысяч рублей. Парень потратил средства на свои нужды.

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