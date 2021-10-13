Крым не будет просить Минобороны развернуть полевые ковидные госпитали

Под ковид отведелено больше 4 тысяч мест в больницах Фото: Архив "КП"

Крым не будет обращаться к Минобороны РФ за помощью в развертывании дополнительных ковидных коек в полевых госпиталях. Новые места для больных коронавирусом и пневмонией обустраивают за счет сокращения плановой помощи.

- Военные госпитали развернуты по всей стране, где более серьезные вспышки и мы не рассматриваем приглашение военных, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Но совместную работу с нашим военным госпиталем ведем. Сегодня будут переговоры, чтобы они резервировали койки у себя.

К 4064 койкам в 31 медицинской организации сегодня добавились 130 коек в Кировской центральной районной больнице за счет сокращения отделений плановой помощи.

Сейчас в стационарах лечение проходят 4033 больных коронавиурсом и пневмонией.

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