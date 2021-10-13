Специалисты начали проводить диагностику лейкемии в Крыму

В Крыму начали проводить диагностику лейкемии Фото: Архив "КП"

Специалисты Крымского федерального университета начали проводить диагностику лейкемии, сообщили в пресс-службе вуза. Благодаря современному оборудованию, можно будет определять все типы болезни и назначать каждому пациенту индивидуальное лечение.

- Раньше анализы с подозрением на лейкемию приходилось отправлять в лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга. В результате долгой транспортировки клеточный материал мог давать искаженные данные. Теперь диагностика любого уровня сложности возможна в лаборатории Крымского федерального университета и проводится в более краткие сроки, – приводит КИА слова начальника отдела биомедицинских технологий инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ Игоря Самохвалова.

По его словам, если получится ввести в практику этот способ лечения, в республике удастся снизить смертность от лейкемии и избежать некоторых побочных эффектов химиотерапии.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ в Крыму провели прививку оливы на лох серебристый. Цель эксперимента – расширить ареал произрастания растения.

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