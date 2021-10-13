Следком возбудил уголовное дело в отношении отца, взорвавшего сына на газовом баллоне

После инцидента следствие устанавливает обстоятельства происшествия

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело в отношении отца, который пытался взорвать своего четырехлетнего сына на газовом баллоне, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Следственным отделом по городу Алуште предварительно установлено, что травмы были получены мальчиком во время поездки с отцом в лесной массив, где произошло возгорание автомобиля. В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильно, угроза жизни и здоровью отсутствует, - отметили в пресс-службе.

После инцидента следствие устанавливает обстоятельства происшествия и события, которые привели к случившемуся.

- Проведены осмотры местности, допрошен круг лиц, назначена пожаро-техническая экспертиза транспортного средства. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - добавили в Следкоме.

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