Крымчанин пытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать тюрьмы

Попытка дать взятку правоохранителю не увенчалась успехом Фото: Архив "КП"

В Крыму к тюрьме приговорен мужчина, который пытался откупиться от уголовной ответственности за продажу наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В сентябре 2020 года злоумышленник оставил 500 тысяч рублей в служебном автомобиле, надеясь, что ему удастся подкупить полицейского. Однако работник правоохранительных органов от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.

- Нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия, в крупном размере), – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что на жителя Крыма завели уголовное дело за выращивание конопли. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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