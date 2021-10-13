Под Ялтой фура вылетела на встречку и смяла легковушку

Несмотря на сильные повреждения автомобиля, водитель выжил. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте произошло ДТП: 37-летний водитель фуры не справился с управлением, выехал на встерчку и врезался в легковушку, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В результате аварии пострадал 51-летний водитель легковушки. Ему потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники наряд ГИБДД.

Водитель фуры не справился с управлением и вылетел на встерчку. Фото: пресс-служба МВД по РК

- Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе Белогорск-Феодосия столкнулись автобус «Богдан» и мотоцикл. В результате аварии погиб водитель байка.

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