Крымчане смогут пройти перепись населения в МФЦ с 18 октября Фото: Архив "КП"

Жители Крыма смогут пройти Всероссийскую перепись населения в многофункциональных центрах республики начиная с 18 октября.

По оперативной информации, поступившей от Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и городу Севастополю, сроки нахождения стационарных переписчиков и волонтеров переписи в центрах «Мои Документы» Крыма изменены.

Напомним, ранее крымчан предупредили о Всероссийской переписи населения, которая стартует 15 октября. В этом году жители полуострова смогут пройти перепись самостоятельно на портале «Госуслуги».

Важно помнить, что сотрудники центров «Мои Документы» не уполномочены проводить перепись населения.

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