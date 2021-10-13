При пересечении границы с Украиной крымчане подвергаются преследованию

Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта Фото: Архив "КП"

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину подвергаются преследованию из-за наличия у них российских паспортов. Она призвала ООН посетить полуостров, чтобы дать объективную оценку тому, насколько Украина соблюдает права человека.

Гридчина в онлайн-формате приняла участие в среду в Европейском региональном форуме, который прошел в Женеве, по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН.

- К сожалению, главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина. Преследование крымчан начитается при въезде в Херсонскую область. Украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину, – сообщила Гридчина.

По ее словам, также поводом для преследования может стать нахождение человека в списках интернет-ресурса «Миротворец», который без решения суда разглашает персональные данные тысяч крымчан.

Ранее сообщалось, что Украина с 19 октября закрывает пункт пропуска на границе с Крымом. Такое решение было принято в одностороннем порядке.

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