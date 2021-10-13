Жителей Феодосии предупредили о перебоях водоснабжения

В Феодосии в ночь на 15 октября могут возникнуть перебои водоснабжения Фото: Архив "КП"

В Феодосии ожидаются перебои с водоснабжением в ночь с 14 на 15 октября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на Фронтовском водоводе.

- Возможно снижение давления или полное отсутствие водоснабжения в городе Феодосия, поселке Коктебель, поселке Приморский, селе Насыпное, селе Подгорное, селе Южное, поселке Орджоникидзе, селе Наниково, – говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендуют сделать запасы воды заблаговременно.

Ранее сообщалось, где в Симферополе не будет воды 13 октября. Проводятся ремонтные работы на сетях.

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