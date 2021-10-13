Крымчане смогут с 1 ноября бесплатно провести газ к своим участкам

Скоро жители Крыма смогут бесплатно провести газ к границам своих участков Фото: Архив "КП"

С 1 ноября жители Крыма смогут за счет государства провести газ от газопровода в населенном пунтке к границе своего участка, cообщила директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова.

Стоит отметить, что подключение дома к подведенной газовой трубе гражданин будет оплачивать за свой счет.

- Рада сообщить, что с ГУП РК «Крымгазсети» достигнута договоренность об оказании с 1 ноября 2021 года во всех центрах «Мои Документы» новой услуги – бесплатное подведение газа к границам домовладений,– написала Макарова.

Ранее сообщалось, что три села Бахчисарайского района Крыма обеспечили газом. Порядка 720 человек могут завести голубое топливо в свои дома.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50