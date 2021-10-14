Жительница Симферополя незаконно прописала у себя граждан Азербайджана

Жительница Симферополя незаконно зарегистрировала по своему адресу граждан Азербайджана Фото: Архив "КП"

Против жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело за фиктивную прописку граждан Азербайджана по своему адресу.

- Заведомо зная о неправомерности своих действий, женщина направила в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан, однако не имела намерений предоставить им помещение для проживания, – цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Для уверенности правоохранители осмотрели и дом подозреваемой, ожидаемо не найдя каких-либо вещей якобы проживающих там иностранцев. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя незаконно прописал у себя восьмерых мигрантов. Нарушителю грозит три года тюрьмы.

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