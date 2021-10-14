В Керчи с начала года провели полтысячи проверок на соблюдение антиковидных мер

В Керчи с начала года провели полтысячи проверок на соблюдение правил Роспотребнадзора Фото: Архив "КП"

В Керчи с начала года провели полтысячи проверок на соблюдение правил Роспотребнадзора. Было составлено 160 актов о нарушениях, 77 из них направили сотрудникам Роспотребнадзора.

Как передает «Крым 24», соблюдает ли городской бизнес антиковидные ограничения проверяют сотрудники местной администрации. Так, 14 октября специалисты совершили рейд по кафе и магазинам на улице Ленина. Комиссия проверяла журналы температуры, наличие пятидневного запаса масок и рециркуляторы.

В большинстве случаев работники все же соблюдают требования Роспотребнадзора. В случае выявления нарушений сотрудники муниципального контроля составляли первичные акты осмотра. В таких случаях составляется протокол о правонарушениях и направляется в суд для рассмотрения.

Напомним, Роспотребнадзор ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом в Крыму. Ведомство предлагает ввести в регионе дополнительные ограничения.

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