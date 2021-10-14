Крым лидирует среди регионов РФ по своевременности уплаты налогов

Крым лидирует среди регионов России по своевременности уплаты налогов Фото: Архив "КП"

Крымчане не привыкли оставаться в долгу перед государством. Поэтому регион один из лидеров по уплате налогов по стране. Об этом в эфире радиопрограммы «Гость. Вести ФМ» заявил начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Республике Крым Артем Грудницкий.

- За прошлый налоговый период порядка 90% оплатили налоги. Крым один из лидеров по стране по своевременности уплаты налогов. Платежная дисциплина граждан Крыма на высоком уровне, – заявил он.

Напомним, что со 2 декабря начисляется ежедневная пеня за несвоевременную уплату налогов.

Ранее сообщалось, что самозанятость в деле: почему крымчане регистрируют налог на профессиональный доход. В новом статусе выгоднее работать на себя и сотрудничать с юридическими лицами.

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