Ночью в Симферополе на дороге загорелся автомобиль

На место прибыла пожарная служба и оперативно устранила возгорание. Фото: скриншот из видео
Фото: Архив "КП"
Прошлой ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
По словам автомобилиста, который был за рулем пострадавшего авто, незадолго до происшествия он заправился на АЗС в районе Крымского федерального университета.
- Начал движение, из-под капота раздался хлопок и автомобиль начал гореть, – рассказал владелец авто.
На место происшествия приехала пожарная служба и потушила горящий автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе машина загорелась на ходу. Ситуацию усугубило то, что пламя перекинулось на сухую траву. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники ГИБДД. К счастью, никто не пострадал.
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