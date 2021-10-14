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Происшествия14 октября 2021 11:59

Ночью в Симферополе на дороге загорелся автомобиль

Спасатели быстро прибыли на место и потушили пламя
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На место прибыла пожарная служба и оперативно устранила возгорание. Фото: скриншот из видео

На место прибыла пожарная служба и оперативно устранила возгорание. Фото: скриншот из видео

Фото: Архив "КП"

Прошлой ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По словам автомобилиста, который был за рулем пострадавшего авто, незадолго до происшествия он заправился на АЗС в районе Крымского федерального университета.

- Начал движение, из-под капота раздался хлопок и автомобиль начал гореть, – рассказал владелец авто.

На место происшествия приехала пожарная служба и потушила горящий автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе машина загорелась на ходу. Ситуацию усугубило то, что пламя перекинулось на сухую траву. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники ГИБДД. К счастью, никто не пострадал.

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В крымской столице ночью вспыхнула машина.
В крымской столице ночью вспыхнула машина.
Автомобиль загорелся прямо на ходу. Видео: Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/Вконтакте