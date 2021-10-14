В Ялте устанавливают фонари там, где их раньше не было

В Ялте устанавливают новые фонари Фото: Архив "КП"

Сотрудники МБУ «Ялтагорсвет» устанавливают уличные фонари в затемненных местах горда, сообщила глава местной администрации. По ее словам, на места, где с наступлением темноты не хватает искусственного освещения, указали сами жители города во время выездных приемов.

- В некоторых местах наружного освещения ранее не было вообще. Например, в небольшом сквере на Тимирязева, на улице Свердлова – у домов 69-59, на Бассейной, Толстого. Светлее стало в скверах имени Батурина, и на улице Киевской у «Дома одежды». Волшебники Горсвета там, где это возможно, дают новую жизнь старому осветительному оборудованию, – сообщила градоначальница.

Ранее сообщалось, что на улице Севастопольской в Симферополе восставят уличное освещение. Также уберут на детских площадках и обрежут тополя.

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