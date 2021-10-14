Житель Евпатории проведет два года в тюрьме за избиение 87-летней бабушки

Житель Евпатории приговорен к тюремному заключению Фото: Архив "КП"

На жителя Евпатории завели уголовное дело за избиение своей пожилой бабушки, сообщили в прокуратуре Республики Крым.

В апреле 2021 года 35-летний мужичина, изрядно выпив, решил не сдерживать неприязнь, которую питал к родной старушке, и ударил 87-летнюю женщину по голове в область левого уха.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), – говорится в сообщении.

Нарушитель не стал отрицать содеянное и дал признательные показания. Уточняется, что в феврале того же года он подвергался административному наказанию за причинение побоев. Теперь мужчина проведет в тюрьме 1 год и 11 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что крымчанина приговорили к двум годам тюрьмы за избиение лесника. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50