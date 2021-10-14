Трамвайные пути в Евпатории должны привести в порядок за 10 дней

Глава Крыма дал 10 дней на то, чтобы привести трамвайные пути в Евпатории в порядок Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов дал 10-14 дней мэру Евпатории Роману Тихончуку на то, чтобы привести в порядок трамвайные пути в городе. Об этом стало известно в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ. Чтобы проверить результаты работ, глава республики приедет по истечении отведенного срока с визитом в город.

- У вас вообще на все про все до моего визита 10-14 дней максимум. На следующей неделе заканчиваем Симферополь и еду к вам. Поэтому, кто не спрятался – я не виноват, – сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Ялте устанавливают фонари там, где их раньше не было. Ночью в городе будет светлее. На места, где с наступлением темноты не хватает искусственного освещения, указали сами жители города во время выездных приемов.

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