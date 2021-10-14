В Симферополе до конца года планируется открытие 24 детских площадок

В Симферополе открылась новая детская площадка. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы Фото: Архив "КП"

В Симферополе на улице Железнодорожная открыли новый детский игровой комплекс, сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

По его словам, за счет поддержки социально ориентированного бизнеса, в столице Крыма появятся еще 25 детских и спортивных комплексов.

- Кроме того, за счет средств муниципального бюджета в этом году на территории города планируется установить 24 детских площадки, соответствующие работы находятся на завершающем этапе, – сообщил Демидов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли новый игровой комплекс для детей. С 2017 года утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым».

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