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Экономика14 октября 2021 15:23

В Симферополе до конца года планируется открытие 24 детских площадок

Также в городе установят 25 спортивно-игровых комплексов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе открылась новая детская площадка. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе открылась новая детская площадка. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Фото: Архив "КП"

В Симферополе на улице Железнодорожная открыли новый детский игровой комплекс, сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

По его словам, за счет поддержки социально ориентированного бизнеса, в столице Крыма появятся еще 25 детских и спортивных комплексов.

- Кроме того, за счет средств муниципального бюджета в этом году на территории города планируется установить 24 детских площадки, соответствующие работы находятся на завершающем этапе, – сообщил Демидов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли новый игровой комплекс для детей. С 2017 года утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым».

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