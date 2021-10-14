В Симферополе задержан мужчина, давший ложное сообщение о бомбе в здании Роспотребнадзора

Задержан мужчина, который дал ложное сообщение о бомбе в здании Роспотребнадзора Фото: Архив "КП"

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который дал заведомо ложное сообщение и бомбе в здании Роспотребнадзора в Симферополе. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, инцидент произошел 14 октября, здание временно оцепили, однако скоро все сотрудники вернулись к своим обязанностям.

- На электронную почту одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти поступило сообщение о якобы существующей угрозе. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю установили личность, местонахождение злоумышленника и задержали его, – говорится в сообщении.

Дома у задержанного нашли немало техники, которую злоумышленник использовал для отправки ложных сообщений. В настоящий момент нарушитель находится под домашним арестом.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры), – уточнили в МВД.

В качестве наказания мужчине предстоит выплатить штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, в противном случае ему грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

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