Массовая гибель птиц в Крыму не затронула местные заповедники

На заповедных территориях полуострова гибель птиц не зафиксирована. Фото:iNaturalist

Массовая гибель птиц, зафиксированная специалистами на полуострове у основания Арабатской стрелки в последние дни сентября, не перешла на территории заповедников, которые располагаются севернее и южнее места трагедии. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор объединенной дирекции заповедников «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

По его словам, сообщением о гибели пернатых оперативно поделились с заповедниками в Министерстве экологии республики, это позволило сотрудникам ООПТ своевременно начать мониторинг своих территорий. Был организован осмотр территорий территорий Казантипского и Опукского заповедников и заповедника «Лебяжьи острова», которые чаще всего посещают перелетные птицы. Однако погибших особей обнаружено не было.

- Но мы пока все равно держим этот вопрос на контроле, инспекция проинструктирована, что в этом случае нужно делать, – отметил Бородин.

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