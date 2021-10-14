Власти Ялты сообщили о начале отопительного сезона в городе

В Ялте стартовал отопительный сезон Фото: Архив "КП"

В этом году отопительный сезон в Ялте начался 14 октября. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, тепло уже начало поступать в дома местных жителей.

- Принято решение о начале отопительного сезона в жилищном фонде муниципального образования городской округ Ялта. Уже подписано соответствующее постановление, – уточнила Павленко.

При этом глава администрации Ялты добавила, что отопительный сезон в городе в соответствии с постановлением продлится до 15 апреля 2022 года.

- Одна из древнейших традиций на Покров – впервые протапливать избы. Так что запускаем тепло в жилфонд, – обратила внимание градоначальница.

Ранее сообщалось, что в Крыму не работают еще 83 котельных из-за ремонтных работ. Большая их часть находится в Ялте.

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