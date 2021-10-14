В общественном транспорте Крыма пассажиров без масок будут штрафовать

В Крыму пассажиров в общественном транспорте будут штрафовать за отсутствие защитной маски Фото: Архив "КП"

Жителям Крыма напомнили, что за отсутствие защитных масок в общественном транспорте полагается штраф. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер республики Елена Романовская. Пассажирам, нарушающим установленные правила, придется заплатить 5 тысяч рублей.

- Именно в транспорте, особенно в утренние и вечерние часы пик наибольшая вероятность заразиться коронавирусом, – сообщила Романовская.

Она добавила, что жесткие меры должны повысить дисциплинированность как пассажиров, как и перевозчиков, которые впускают в салон людей без масок.

Ранее сообщалось, что глава Крыма назвал общественный транспорт рассадником COVID-19. На полуострове расширят маршрутную сеть.

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