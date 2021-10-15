На Южном берегу Крыма ночью обвалился причал

В крымском поселке Никита обвалился причал. Фото: Крым Оперативный/telegram

В поселке Никита ночью, 15 октября, обвалился причал. О пострадавши[ информации не поступало.

Отмечается, что причал уже несколько лет не использовался, а также находился в аварийном состоянии. Очевидцы происшествия поделились фото в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в районе ГРЭСа на улице Монтажной обвалилась дорога. Прямо посреди проезжей части образовалась огромная дырка, а в ней - пустота.

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