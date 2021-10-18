Над Ялтой парят облака в форме перьев. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров туристы очень любят за красивые пейзажи. Особо яркое впечатление на отдыхающих производит Южный берег Крыма.

Плато Ай-Петри – это одно из знаковых мест побережья, которое обязательно посещают приезжие.

Здесь же понедельник восхитительный и сказочный!

Смотреть видеосюжет Появилось видео восхода солнца на Ай-Петри 18 октября

- Доброе утро! Ай-Петри. 18 октября, - такой пост сопровождает фото и видео жителя Ялты Андрея Бачурина, которые он разместил в соцсети.

Красивые пейзажи сняты в районе станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри».

Сегодня небосвод украшают облака необычной перистой формы. Дождя не предвидится, вот на горизонте и нет плотного «одеяла» из тучек.

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