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Общество18 октября 2021 8:19

Появилось видео восхода солнца на Ай-Петри 18 октября

На Южном берегу Крыма очень красивые рассветы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Над Ялтой парят облака в форме перьев. Фото: Андрей Бачурин/VK

Над Ялтой парят облака в форме перьев. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров туристы очень любят за красивые пейзажи. Особо яркое впечатление на отдыхающих производит Южный берег Крыма.

Плато Ай-Петри – это одно из знаковых мест побережья, которое обязательно посещают приезжие.

Здесь же понедельник восхитительный и сказочный!

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Появилось видео восхода солнца на Ай-Петри 18 октября
Появилось видео восхода солнца на Ай-Петри 18 октября
Видео: Андрей Бачурин/VK

- Доброе утро! Ай-Петри. 18 октября, - такой пост сопровождает фото и видео жителя Ялты Андрея Бачурина, которые он разместил в соцсети.

Красивые пейзажи сняты в районе станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри».

Сегодня небосвод украшают облака необычной перистой формы. Дождя не предвидится, вот на горизонте и нет плотного «одеяла» из тучек.

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