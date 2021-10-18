В Феодосии художники устроили выставку в чаше Зибольда

Произведениями искусства можно было полюбоваться под открытым небом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Окрестности Феодосии стали местом проведения культурного мероприятия «Чистое искусство Арт Зибольд».

Место проведения выставки - чаша Зибольда на горе Тепе-Оба. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Здесь на горе Тепе-Оба в заброшенном сооружении (конденсаторе) для сбора воды чаше Зибольда, которое представляет из себя внушительных размеров бетонную площадку круглой формы, свои работы представила творческая богема полуострова. Многие из авторов принимают участие в знаменитой «Подзаборной» выставке, которая проходит в Коктебеле.

Работы Ирены Грегор. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Главная наша цель – показать красоту полуострова, привлечь внимание общественности к местным достопримечательностям, - рассказала КП-Крым Ирена Грегор, организатор выставки, актриса, режиссер, художник. – Сначала мы хотели провести мероприятие у Ильинского маяка, но там в октябре очень сильные ветра, вот и выбрали место поспокойнее.

Авторская керамика. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Если выставка «приживется» на крымской земле, то в следующий раз для ее проведения будет выбрана другая локация, например, окрестности маяка на мысе Святого Ильи.

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