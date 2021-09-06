«Подзаборники» Коктебеля выставили за дверь живопись и графику

Выставка "Подзаборников" прошла в 22 раз Фото: Анна КИРИЕНКО

В Коктебеле художники превратили улицу в галерею искусств. «Подзаборная» выставка, задуманная в 2010 году как неформальное мероприятие для живущих в поселке мастеров живописи и графики, стала туристическим магнитом и местом для дебюта в большом мире искусства.

Картины везде - на заборах, кустах, грядках Фото: Анна КИРИЕНКО

Двадцать вторая «Подзаборная» оккупировала улицу Серова и даже прилегающие проулки. Картины повсюду - на заборах, вскопанных грядках и даже кустах акации. Главным экспозиционным полотном остается белый забор директора выставки Игоря Шептовецкого, где размещаются основатели движения «подзаборников».

- За эти годы сформировался постоянный состав из 15 авторов, - отметила КП-Крым соорганизатор «подзаборников», художник Наталья Туркия. - Но, поскольку желающих много, мы придумали такую специальную опцию - «гость выставки», дающую право на разовое участие. Работы нам присылают заранее, и если нет возражений, художник приглашается к участию в выставке. В этот раз гостей у нас четверо.

Почетное место - белый длинный забор директора "Подзаборников" Игоря Шептовецкого Фото: Анна КИРИЕНКО

«Подзаборные» выставки проводятся дважды в год - в мае и в сентябре. В первой, прошедшей в августе 2010 года, участвовали 8 художников, в двадцать второй - 18. В отличие от набережной поселка, где в продаже штампованная сувенирная продукция, на улице Серова свои работы выставляют действительно лучшие коктебельские художники, которые либо живут в поселке постоянно, либо проводят большую часть года.

Для новых участников придумали статус "гостя выставки" Фото: Анна КИРИЕНКО

КРАСОТА В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО

Амбассадором «подзаборников» стал экс-глава отдела культуры администрации Феодосии Альберт Доржеев. Для начала он уговорил свою супругу попробовать свои силы и побороться за участие в выставке в качестве гостя. Это удалось. Во-вторых, пригласил в Коктебель своего студенческого товарища, чтобы познакомить с «творческим духом поселка».

- Мы сами сюда приезжаем на выставку, тут весело, интересно, а для художника - это особое место творческой силы, - считает Доржеев. - Вот мой старый друг из Омска Александр Борко, мы с ним сегодня ходили по набережной Коктебеля - мусор, битая плитка, заколоченные крест на крест оконные проемы кафе и магазинов, остовы недостроев за забором. И это Коктебель его глазами. Затем поднялись сюда, на выставку, поговорили с художниками, послушали музыку и это уже совсем другой Коктебель, мой Коктебель.

Дух Максимилиана Волошина неизменно сопровождает перфомансы Коктебеля Фото: Анна КИРИЕНКО

Учить других тому, что умеешь сам, можно с юных лет Фото: Анна КИРИЕНКО

ИМЕНА ВЕЛИКИХ

Выставка «подзаборников» - это больше, чем повод показать свои работы. Это место встречи с самыми знаменитыми коктебельцами, хранителями того самого «творческого духа». Вот палеонтолог Юрий Арендт накануне своего 87-летия решил лично поприветствовать всех художников. Четыре года назад на ограде дома семьи Арендт была установлена мемориальная доска в память о скульпторах Ариадне Арендт и Анатолии Григорьеве. Рядом находится дом, где жил и работал ученый и изобретатель Григорий Комовский - автор электрической свечи зажигания для автомобиля, исследователь космической пыли и вещества комет. Его сын Аркадий Комовский был деятелем культуры и легендарным фотографом, а внук Андрей Комовский нынче входит в общество «Подзаборников» и участвует в выставке.

Юрий Арендт - один из легендарных дачников Коктебеля Фото: Анна КИРИЕНКО

- Это дух Коктебеля, его «фишка», - делится своими впечатлениями Александр Борко. - Кажется, еще пол века пройдет, а здесь будет так же солнечно, вдохновенно и поэтично, каким быть Коктебелю завещал Максимилиан Волошин.

22-я "Подзаборная" состоялась Фото: Анна КИРИЕНКО

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