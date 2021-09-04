Солнце на розлив: В Крыму собирают урожай винограда для будущих игристого и тихого

В Крыму виноградники занимают 14 тысяч га Фото: Анна КИРИЕНКО

На крымских виноградниках начался сбор урожая. Желто-зеленые, темно-красные, фиолетовые и почти черные ягоды проходят через женские руки - резчицы собирают по 300 кг за смену, кланяясь каждой лозе. Мужчинам доверяют грузить ящики с собранным виноградом.

Лоза знает только женские руки, от подвязки до обрезки Фото: Анна КИРИЕНКО

- Мы же круглый год работаем на винограднике, - рассказывает работница одного из винодельческих предприятий Крыма Надежда Новак. - С декабря идет обрезка куста, потом сухая подвязка к проволоке, потом зеленая подвязка, потом сбор урожая вплоть до ноября. Дети уже выросли и разъехались а мы все работаем и работаем на винограднике.

Ягода набирается от солнца нужной сахаристости Фото: Анна КИРИЕНКО

Рядом с селом Солнечная Долина расположено около 400 га виноградников. Эту местность для российского виноделия выбирал сам Лев Сергеевич Голицын, предопределив имению «Архадерессе» судьбу флагмана виноделия в Судакском регионе. Как в «Новом свете» и «Массандре», здесь чтят память родоначальника русского промышленного виноделия, водят экскурсии по подвалам и знакомят с историей и культурой употребления вина.

- Обязательно когда-нибудь вернемся к энотерапии, - уверена главный винодел предприятия Валентина Третьяк. - Провели исследования химического состава вин, чтобы знать, что рекомендовать сердечникам, а что подходит для дыхательной системы.

По подвалам "Архадерессе" водят экскурсии Фото: Анна КИРИЕНКО

Энотерапию - лечение вином и виноградом - ввел еще лейб-медик императорской фамилии Сергей Боткин. Вместе с прогулками вдоль морского побережья употребление напитка и солнечных ягод давало положительный терапевтический эффект в лечении больных туберкулезом. В судьбе Солнечной Долины большую роль сыграл «черный доктор» — так переводится с тюркского название сорта винограда Эким Кара. Этому сорту приписывают благотворное влияние на состояние крови, особенно после длительного лечения химическими препаратами.

Сердце любого винодельческого предприятия - энотека Фото: Анна КИРИЕНКО

- Эким Кара, Кефессия и Джеват Кара - это наши автохтоны, визитная карточка виноделия Восточного Крыма, - говорит руководитель одного из предприятий региона Владимир Барановский. - Мы постепенно наращиваем площади виноградников под эти сорта - чтобы иметь хорошее вино, нужно выращивать свой виноград, и это однозначно.

Будущее шампанское зреет в темноте и прохладе Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские виноделы ориентируются на внутренний рынок, поскольку за рубеж доступ продукции закрыт. У потребителя популярны игристые и сухие вина, поэтому под их производство получают лицензии и закупают новые технологические линии. В следующем году к летнему сезону еще одной линейкой качественного шампанского в Крыму станет больше с отметкой ЗГУ, обозначающей что продукт произведен из крымского винограда на крымских мощностях силами крымских виноделов. Голицын бы этим гордился.

В годы "сухого закона" здесь красовалась надпись о пользе молока Фото: Анна КИРИЕНКО

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