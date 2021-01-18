Правительство РФ определило в Крыму 12 виноградо-винодельческих районов. Они отличаются по географическому положению и климатическим условиям, что влияет на сроки созревания винограда и содержание в нем сахара.ЗДЕСЬ БЫЛ И БУДЕТ ВИНОГРАДВ распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, по пригодности для выращивания винограда в Крыму выделяют Восточный возвышенно-степной район (терруар Пантикапей), Восточно-предгорный (Кафа), Восточный степной (Кировский терруар), Горно-долинный (Алушта, Демерджи), Горно-долинно-приморский (Коктебель, Кучук-Узень, Ускут, Судак, Солнечная долина), Западный возвышенно-степной (Тарханкут), Западный приморско-степной (Каламитский), Крымский западно-приморский предгорный (Альминский, бахчисарайская долина реки Бельбек, бахчисарайская долина реки Кача), Крымское Присивашье (Арабатский, Каркинитский), Предгорный (Аянский и Бахчисарайский терруары, Белая скала, Солхат), Центральный степной (Салгирский терруар), Южный берег Крыма (Ай-Даниль, Гурзуф, Кастель, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит). Севастополь выделен в отдельный район и включает семь терруаров: Байдарская долина, Балаклава, Гераклея, долины рек Бельбек, Кача, Черная, терруар Ласпи.Районирование пригодных для виноградарства земель предусмотрено законом «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу в июне 2020 года. Один из его авторов, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, пояснил КП-Крым, что закон закрепил определение «виноградопригодных земель», где лоза растет сейчас либо ее там выращивали какое-то время за последние полвека. Таких земель на территории РФ не много, и они сосредоточены в границах Южного федерального округа. Поэтому наделы представляют особую ценность, и сейчас задача государства - не дать их использовать под что-либо другое, кроме виноградарства и виноделия.- У нас в стране в целом около 90 тысяч га виноградников, из которых только 75 тысяч га плодоносящих (для сравнения - в Крыму в 90-е годы виноградники занимали 54 тысячи га). Они способны покрыть меньше половины от потребностей в сырье для производства вина. В Китае уже 700 тысяч га виноградников, впереди только Испания, где около 1 миллиона га. Мы пока мечтаем вернуть показатели советского периода в 200-250 тысяч га, - рассказал Бахарев.НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖИМОЕ ЕДИНЫДо принятия отраслевого закона производители вина использовали привозной материал, качество которого для потребителя оставалось тайной. На этикетке указывался адрес производства вина, а не произрастания винограда, из которого оно сделано. В итоге объемы розлива как минимум на треть превышали объемы собранного урожая винограда, а разницу покрывали импортным виноматериалом, так называемым «балком». Для такой продукции у виноделов есть отдельный термин - «балковые вина», и стоять на одной полке с натуральными она не должна, чтобы потребитель ориентировался не только по ценникам, но и по составу.- Покупая бутылку крымского или кубанского вина, потребитель не имел никакой гарантии, что оно действительно из винограда, который растет на той территории. Наш закон поставил заслон этому, определив, что в Российской Федерации может производиться только российское вино. Оно должно быть на 100% изготовлено из винограда, выращенного в РФ, а остальная продукция вином называться не может, - указал Бахарев.Чтобы состав напитка соответствовал названию, виноград для него может произрастать только в виноградо-винодельческом районе на пригодных для этого землях. Виноделам это дает возможность выпускать напитки с защищенным географическим указанием (ЗГУ), названия которых соответствуют региону, где они произведены, или с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Такие производители получают прямой доступ к государственной финансовой поддержке, поскольку по закону бюджетные субсидии положены только тем виноделам, кто на 100% использует для производства отечественный виноград. Объем финансовой помощи может достигать 80% от затрат, которые несет производитель в связи с обустройством питомника, раскорчевкой старых виноградников и посадкой новых, трехлетним уходом за посадками до первого урожая. Это гарантирует качество сырья, из которого будет производиться отечественное вино.ЗАСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ, САЖАТЬКроме того, земли виноградо-винодельческих районов будет сложнее вывести из оборота, и, например, застроить элитной недвижимостью. При продаже флагмана крымского виноделия - научно-производственного объединения «Массандра» - основные опасения касались потери виноградников, которые не выстоят против натиска девелоперов. Но после того, как они попадут в реестр виноградопригодных земель, ни гостиницы, ни коттеджные поселки на них появиться не могут. То же самое касается площадей, где раньше выращивали виноград, но сейчас они не заняты. На таких территориях, кроме виноградарства, никакие инвестиционные проекты к реализации не принимаются.Реестр виноградопригодных земель только формируется. Утраченные площадки, на которых уже выстроили коммерческие объекты или жилые дома, в него не войдут, поскольку закон обратной силы не имеет. А первые бутылки с вином, где на этикетке будет указан район произрастания винограда, появятся на прилавках уже в 2022 году.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНу, за шмурдяк! Почему в Крыму не выгодно делать вино из местного виноградаПроизводители до сих пор ждут от властей реальной поддержки (подробнее)Депутат ГД от Крыма объяснил смысл закона о виноделииПроизводителей ждут льготы, а потребителей высокое качество (подробнее)