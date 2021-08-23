«Джаз на помойке»: Как долго мировая музыкальная сцена в Коктебеле будет соседствовать с разрухой

В этом году фестиваль проходил в повышенном санэпидрежиме: маски, ПЦР и сертификаты о прививках были допуском в зрительный зал Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фестиваль Koktebel Jazz Party отыграл свою программу в летнем Крыму в девятнадцатый раз. Многие артисты приезжают на главную джазовую площадку курортного сезона не первый год, восхищаются атмосферой, сценой на морском берегу с видом на восходящую Луну, высоким уровнем светового и звукового сопровождения и эмоциональной отдачи от публики. И на этом фоне контрастом убитая набережная, засилье ларьков и коробейников, заборы с недостроями и неперебиваемый ничем запах канализационных стоков. Блеск звезд мирового джаза и нищета курортной инфраструктуры в одном флаконе.

Коктебель ждет обновления не один десяток лет. В предыдущие годы литературно-музыкальное наследие курортного поселка уступало по важности торговым точкам, частным гостиницам и общепиту. В итоге из-за шатров и будок не стало видно ни моря, ни культурной составляющей Коктебеля, где художники, музыканты и писатели творили по завету Максимилиана Волошина больше 100 лет. А зловоние неочищенных канализационных стоков не позволяло спать с открытыми окнами на первой линии от моря.

Лето в Коктебеле проходит среди канализационных запахов и луж Фото: Анна КИРИЕНКО

Преображение поселка запланировано в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма до 2025 года. Оно включает в себя расширение и реконструкцию набережной, создание общественных зон, благоустройство пляжей. Но начало всему - строительство очистных с прокладкой канализационных коммуникаций по поселку. На это из федерального бюджета потратят без малого 1,5 миллиарда рублей, чтобы к маю 2023 года поселок получил центральную канализацию с системой насосных станций и очистные за пределами населенного пункта в Армутлукской долине. Подрядчику ООО «Региональная строительная компания-Юг» («РСК-Юг») предстоит строительство 25 км сборных коллекторов, 5 канализационно-насосных станций и 10 км напорных сетей.

- Проект изначально разрабатывался с ограниченным лимитом финансирования и, к сожалению, в результате под канализирование попали не все улицы, - рассказал КП-Крым первый заместитель генерального директора компании «РСК-Юг» Михаил Балдин. - Но сейчас республика прорабатывает возможность подключения всех потребителей к сетям. Министерство курортов Крыма совместно с Минстроем РК стали инициаторами в Совмине, чтобы канализовать весь Коктебель.

В проект прокладки канализационных сетей тоже нужно вносить изменения, чтобы колодцы для подключения потребителей располагались не посреди улицы, а с обеих сторон. В таком случае не придется вновь вскрывать асфальт или сдвигать плиты при укладке трубы от дома к колодцу. В какую стоимость обойдется эта услуга, определит ГУП РК «Вода Крыма», но местные жители говорят, что им уже озвучили 40 тысяч рублей с каждого двора.

- Технологическое присоединение может субсидировать республика, возможно, будут какие-то иные источники, - считает Балдин. - Включить подключение к сетям в затраты ФЦП невозможно.

На время туристического сезона работы на территории поселка приостановили. На этом настаивали сами коктебельцы, которых одно лето год кормит. Но уже осенью строительство придется активизировать, поскольку основатель Koktebel Jazz Party, заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина в 2022 году на двадцатый джазовый форум. В 2017 году глава государства уже был на фестивале и интересовался примесями коктебельского бриза, задав крымским чиновникам вопрос: «Что нужно сделать, чтобы от этого избавиться?». Если спустя 5 лет ситуация останется прежней, вопросов будет множество.

Основатель фестиваля Дмитрий Киселев пообещал привезти на двадцатый джазовый форум президента РФ Фото: Виталий ПАРУБОВ

Как только сточное амбре покинет крымские берега, они вновь станут обителью творцов. Для этого Киселев предложил возвести аналоги советских домов творчества писателей и художников.

- Нужно строить арт-резиденции, приглашая сюда писателей, художников, для того, чтобы они этот удивительный Крым описывали в картинах, литературных произведениях. Крым, конечно же, ответит сторицей. Люди, которые творят здесь, подзаряжаются Крымом. Это важно почувствовать всем. Приезжайте в Крым. Это наше родное. Подумаете о том, что вы можете сделать для Крыма, - сказал основатель джазового фестиваля в эфире «Россия 24».

Специалисты «РСК-Юг» готовы подключить канализационную систему в тестовом режиме уже к следующему лету, чтобы двадцатый Koktebel Jazz Party стал первым экологически сбалансированным по уровню музыки и отношению к природе.

Напомним, компания «РСК-Юг» ведет проектирование и строительство 14 очистных сооружений на морском берегу. Самый масштабный проект - в Севастополе, где подрядчику предстоит не только модернизировать и увеличить мощность действующих КОС «Южные», но и построить новый глубоководный выпуск в море, выводящий стоки без малого на 2 км от берега.

Помимо этого, «РСК-Юг» занимается реконструкцией 13 очистных, из которых 6 уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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