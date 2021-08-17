Нашла коса на КОСы: Проекты строительства очистных Крыма подлежат пересмотру

Построенные в советское время очистные устарели морально и физически Фото: Анна КИРИЕНКО

Состояние очистных сооружений на побережье Крыма лучше многого говорит о положении региона в украинском государстве: выкачать и дожать остатки советского наследия без намека на капитальные вложения. За почти 30-летнюю историю существования Автономной Республики Крым было несколько публичных акций по реконструкции и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС), которые, увы, не увенчались ничем, кроме пиара: канализационные стоки продолжали загрязнять прибрежные воды Черного моря, и чем старше становились построенные в СССР очистные, тем выше был показатель заполняемости инфекционных коек в период летних отпусков.

КАК РЫБА В ВОДЕ

Уже в российском Крыму на уровне руководства страны в Федеральную целевую программу развития региона включены строительство, ремонт и реконструкция 26 КОС. Срок отведен до 2024 года, чтобы вывести очистку сточных вод на нормативный уровень «пригодно для рыборазведения

Первый замгенерального директора компании «РСК-Юг» Михаил Балдин: идет пересмотр проектов реконструкции КОС Фото: Анна КИРИЕНКО

- По сути, сейчас во всем Крыму действующие канализационно-очистные сооружения не обеспечивают нормативного уровня очистки сточных вод… - говорит первый заместитель генерального директора компании «РСК-Юг» Михаил Балдин. - Например, как в Севастополе, где работает только механическая очистка и сброс воды идет сразу в море… В Балаклаве стоки идут напрямую в море. На Южном берегу Крыма очистные сооружения постройки еще советских времен, они морально и физически устарели.

РАЗБОР ПО КОСТОЧКАМ

Компания «РСК-Юг» ведет проектирование и строительство 14 очистных сооружений на морском берегу. Самый масштабный проект - в Севастополе, где подрядчику предстоит не только модернизировать и увеличить мощность действующих КОС «Южные», но и построить новый глубоководный выпуск в море, выводящий стоки без малого на 2 км от берега.

Помимо этого, «РСК-Юг» занимается реконструкцией 13 очистных, из которых 6 уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

- Параллельно ведется процесс математического моделирования процессов очистки сточных вод для выбора оптимальной технологии, - уточнил Балдин.

Стоки проходят только механическую очистку Фото: Анна КИРИЕНКО

Минстрой России по поручению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина проанализировал все проекты реконструкции и строительства КОС. Некоторые проектные решения вызвали у специалистов сомнения в их реализации, как и производительность КОС: при реально поступающих 300-400 кубометрах стоков расчет делался на 3-4 тысячи.

- Под эгидой Минстроя России была создана рабочая группа по анализу проектных решений и производительности… - пояснил замдиректора «РСК-Юг». - Первый вопрос касался адекватности производительности, заложенной в проект реконструкции, второй - в работоспособности технологии. И третий вопрос - это ценовой параметр.

С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ

Пересмотру подлежат проекты реконструкции очистных сооружений в поселках Кацивели и Симеиз. Первый проектировался на 2,5 тыс. куб. с учетом строительства «игорной зоны» и объемов сточных вод курортного комплекса Mriya Resort & SPA. Но Mriya уже построила собственные очистные, и потребность в такой мощности отпала. КОС Симеиз были запланированы на 32 тыс. куб. стоков в сутки. Однако строительство от них канализационных коллекторов не было предусмотрено.

- Поэтому принято решение не строить сразу мощные очистные, а возводить поочередно, с возможностью достройки линий с наращиванием объемов стоков, - уточняет Балдин. - Потому что построить сразу на мощность в 3-4 раза больше, чем будет эксплуатироваться, это капитальные затраты, эксплуатационные затраты и работоспособность самих очистных сооружений.

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ НА ХОДУ

В поселке Форос ситуация обратная. Проект 2018 года предусматривал частичный демонтаж существующих очистных и обустройство комплексных линий очистки сточных вод. В настоящий момент объем стоков кратно увеличился, и сооружения работают на пределе своих возможностей - порядка 2,5 тыс. куб. в сутки, и выполнить проектное решение с частичным демонтажем действующих очистных не представляется возможным.

- Было принято решение откорректировать проект и временно обустроить 2 линии из 10, чтобы поэтапно переключать на них сток и демонтировать существующие аэротенки… - отметил замдиректора «РСК-Юг». - В ноябре приступим к активной фазе работ по КОС Форос.

Очистные сооружения в Алуште и Ялте остались на заявленных мощностях: в 30 тыс. и 80 тыс. куб. соответственно. КОС в Малореченском тоже будут строить из расчета в 3 тыс. куб. в сутки, но для этого от соседних сел - Солнечногорского и Рыбачьего - нужно построить канализационный коллектор.

Несмотря на это, все объекты должны быть готовы к лету 2024 года, чтобы качество морской воды на крымских пляжах соответствовало статусу «голубого флага» эпидемического благополучия.

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