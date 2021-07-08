К 2024 году побережье Крыма по чистоте морской воды должно соответствовать «голубому флагу»

Единственный "голубой флаг" в Крыму у Массандровского пляжа. Фото: Массандровский пляж

К 2024 году курортное побережье Крыма по чистоте морской воды должно соответствовать статусу «голубого флага». Ремонту и реконструкции подлежат 26 канализационно-очистных станций, принимающих стоки прибрежных городов и поселков.

- В Федеральной целевой программе развития Крыма заложено более 100 объектов водоснабжения и водоотведения, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Стоит задача до 2024 года выполнить реконструкцию и капитальный ремонт всех канализационно-очистных станций, расположенных на побережье Черного моря. Это 26 объектов. После их реконструкции вода у побережья Крыма должна иметь статус «голубого флага».

Контракты на проектирование и строительство подписаны в 2020-21 годах, и работы идут. Исполнителем на половине объектов определено ООО «Региональная строительная компания-Юг» («РСК-Юг»), которое только в этом году получило подряды на реконструкцию семи прибрежных очистных: в поселке Приморский и на мысе Ильи в Феодосии, в поселке Партенит и городских очистных Алушты, в поселках Отрадное, Симеиз и Гурзуф на Южном берегу Крыма.

- ООО РСК является дочерней структурой одного из федеральных застройщиков, поэтому с точки зрения компетенции нам не приходится сомневаться в их надежности, - отметил Кабанов. - Мы исходили из того, что надо применить ко всем КОСам и их дальнейшей эксплуатации единый подход, единое оборудование, единые материалы, чтобы после их реконструкции и передачи на баланс «Воды Крыма» все сопутствующие материалы, которые подлежат замене через определенный промежуток времени, были универсальными и подходили друг другу. Поэтому был выбран единый проектировщик, единый подрядчик, чтобы у нас все КОСы были идентичны по эксплуатации.

Напомним, Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») займется реконструкцией очистных сооружений в курортных городах и поселках на побережье Крыма. В Федеральной целевой программе на эти цели предусмотрено 21,7 миллиарда рублей. Срок готовности объектов - конец 2024 года.

Самый дорогой объект - ремонт и строительство очистных в Отрадном за 8 миллиардов рублей. На строительство очистных на мысе Ильи в Феодосии предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, в Симеизе - 2,9 миллиардов рублей, в Алуште - 2,7 миллиардов рублей, в Приморском - 1,4 миллиарда, в Гурзуфе - 1,3 миллиарда, в Партените - 950 миллионов рублей.

При этом правительство России включило проект реконструкции очистных в Отрадном в перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. Это обозначает особый контроль к реализации проекта, чтобы исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств Фонда национального благосостояния.

Ранее «РСК-Юг» была определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Форос и Кацивели на Южном берегу Крыма, поселке Коктебель в Феодосийском округе.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море. Из них 6 отремонтировали в прошлом году, в том числе в Алуште и Партените, и к лету официально введут в строй. Перекладка каждой трубы, перебитой штормами и якорями, обходится от 79 до 300 миллионов рублей.

Справка КП:

«Голубой флаг» — международный знак качества, присуждаемый пляжам и причалам, где морская и речная вода отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Единственный пляж в Крыму c официальным «голубым флагом» - Массандровский пляж в Ялте, который получил статус экологического качества в 2017 году.

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