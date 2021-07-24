Когда в Севастополе появятся современные очистные сооружения

Строительство начали еще в 2018 году, но так и не закончли в срок. Фото: РСК-Юг

Строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе растянулось на долгие 6 лет. Технически безграмотный проект, исчезнувший аванс, банкротство подрядчика и уголовное дело сопровождали возведение стратегически важного объекта - в канун курортного сезона 2015 года на совещании тогдашнего полпреда в КФО Олега Белавенцева состояние КОС «Южные» было признано угрожающим здоровью отдыхающих.

Изначально, проект строительства КОС «Южные» вошел в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года (ФЦП), его бюджет составлял 6,8 миллиарда рублей.

Проектирование очистных доверили АО «РТ-ЭКОС», которая получила положительное заключение экспертизы на свою работу, а контракт на строительство правительство Севастополя заключило с АО НПП «Биотехпрогресс». Компания имела 30-летний опыт строительства КОС, но, столкнувшись с севастопольским проектом, ее специалисты усомнились в работоспособности будущих очистных - утвержденные технические решения допускаются только при небольших объемах и для мощности в 124 тысячи кубометров в сутки не годятся. Пришлось подрядчику доказывать нецелесообразность реализации уже утвержденного проекта. В результате, по заключению научно-технического совета, проект отправили на корректировку. Параллельно возникла ситуация с отзывом лицензии у ОФК-банка», куда был перечислен аванс в 2 миллиардов рублей за строительство КОС «Южные». Предоплата пропала вместе с остальными банковскими активами, а отвечать за срыв проекта довелось генеральному директору петербургской компании «Биотехпрогресс» Денису Петрову. Дальше начался период поиска нового подрядчика и средств на возмещение исчезнувших в банке денег.

Проект пришлось менять из-за его технической несостоятельности. Фото: РСК-Юг

Средства нашли в федеральном бюджете и перевели Севастополю, а среди организаций единым исполнителем проекта была выбрана московская компания «РСК», которая заключила договор субподряда с «РСК-Юг». Новый подрядчик столкнулся с той же проблемой не соответствия технических решений и оборудования заявленным задачам по очистке стоков Севастополя.

- При проектировании действующих очистных сооружений должны браться характеристики существующего стока, а в утвержденном проекте стоки были виртуальные, будто строительство велось на пустом месте, чего для Севастополя делать было нельзя, - рассказывает первый заместитель генерального директора компании «РСК-Юг» Михаил Балдин. - Есть реальный сток, и его химические и биологические характеристики сильно отличаются от средних показателей, чтобы говорить о применяемых технологиях и объемах. Гидравлические нагрузки, время переработки, количество рециклов — все этом нужно было увеличивать.

Ошибки, допущенные при проектировании КОС «Южные» были подробно разобраны в одном из отраслевых журналов и на конференции в Ялте, куда этой весной съехались все отечественные мэтры водоподготовки и водоочистки. Профессиональное сообщество согласилось с необходимостью менять проект и одобрило предложенные разработчиком решения.

Проектирование и строительство будут идти параллельно. Фото: РСК-Юг

- Было экспертное заключение конференции, что существующее проектное решение не жизнеспособно и предлагаемые нами корректировки соответствуют требованиям, - подчеркивает Балдин. - После этого Минстрой РФ и губернатор Севастополя внесли дополнительные требования - предусмотреть в проекте вторичное использование воды для технических нужд и сброс отходов опреснительной установки.

Для расчета оптимальной модели у водоканала взяли данные за три года по характеристике стоков, сделали математическое моделирование процесса очистки разными технологиями с учетом водоочистки до около 10 тысяч кубометров в сутки для технических нужд и разведения 38 тысяч кубометров рассола после опреснения морской воды. Плюс к этому нужно было менять мощность очистных, на которые решено качать стоки Балаклавы и учитывать перспективы развития города. В итоге КОС «Южные» должны очищать 160 тысяч кубометров стоков ежесуточно.

- В мае этого года было подписано дополнительное соглашение на корректировку проекта, - уточнил Балдин. - По контракту до конца августа 2022 года мы должны запроектировать и пройти экспертизу строительства КОС «Южные». Понимая важность очистных, компания будет вести строительство параллельно, чтобы сдать их в декабре 2023 года. Контракт подписан до 2024 года.

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