2019-12-05T16:38:50+03:00
Новости компаний

«Южные»: туманное будущее и ошибки прошлого

Для возведения канализационно-очистных сооружений (КОС) «Южные» в Севастополе вновь не смогли не найти подрядчика: очередной аукцион признан несостоявшимся
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АО НПП «Биотехпрогресс» успело выполнить значительную часть работ.АО НПП «Биотехпрогресс» успело выполнить значительную часть работ.
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Ранее «КП» уже писала о перипетиях при строительстве КОС «Южные»: «Кто ответит за «Южные»? При строительстве очистных в Севастополе пропали 2 млрд рублей» и «Первые получают стрелы индейцев».

Как развиваются события сейчас? Вернее - развиваются ли они вообще?..

Публикация КП-Крым

Публикация КП-Крым

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомним, что проект по строительству КОС «Южные» вошел в «Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года» (ФЦП), его бюджет составил 6,8 миллиарда рублей.

Возведение канализационно-очистных сооружений позволило бы выполнить важнейшую задачу - «Южные» должны были полностью решить проблему со сточными водами, которые сбрасываются в Черное море.

В хронологии этого проекта проявились многие явления, сопровождающие современную отрасль строительства коммунальных объектов. Были и спорные тендеры, и некачественная проектная документация, и пропажа аванса в «лопнувшем» банке, затяжные суды с разрывом контракта и банкротство компании с 30-летней историей, и аресты бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Теперь история продолжается: с момента выхода последней статьи был арестован глава департамента ЖКХ Михаил Тарасов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛИЦО

Но самое интересное, что пришел новый губернатор и пообещал до конца года начать строительство. Так как потерянный аванс 2 миллиарда рублей компенсировали из бюджета, у чиновников было более года с момента разрыва контракта с АО НПП «Биотехпрогресс», чтобы подготовить стройку к интенсивному старту. Известно, что качество стройки и ее темпы сильно зависят от подготовительного этапа - проекта и разрешительной документации. Видимо, работа была проведена, закупку запустили.

Предварительно губернатор лично переговорил с представителями пятнадцати компаний - подрядчиков, заинтересованных в реализации такого проекта. Три из них очень крупные. Переговорил и выразил надежду, что выиграет именно крупная компания.

И вот конкурс запустили, и 18 ноября подвели итоги. Результат такой: в третий раз никто не заявился на конкурс, несмотря на все перестановки и заверения чиновников.

Протокол о признании аукциона несостоявшимся

Протокол о признании аукциона несостоявшимся

Что в сухом остатке? С предыдущим подрядчиком АО НПП «Биотехпрогресс», который имеет необходимый опыт в реализации аналогичных проектов, контракт разорвали в июле 2018 года по причине отставания от графика на три месяца. Компания всеми силами пыталась остаться в проекте, просила отсрочку на один год, которая была нужна на исправление ошибок в проекте, который разработала сторонняя компания, а также была готова привлекать заемные средства на проект и достроить его в размере бюджета в 4,8 миллиарда рублей.

На данный момент в конкурсной документации срок реализации увеличен с 24 до 40 месяцев.

Простая арифметика показывает, что на данный момент, с учетом простоя, плановый пуск сдвигается на два года, если бы стройку начали в декабре. Плюс 6,7 миллиарда рублей против 4,8 миллиарда... Эффективность налицо!

Проект приходилось перерабатывать буквально на ходу.

Проект приходилось перерабатывать буквально на ходу.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА

Своим видением ситуации поделился глава севастопольского отделения общественной организации «Деловая Россия» Олег Николаев.

- Немыслимо, но сегодня нет ни одного желающего получить подряд на семь миллиардов рублей, - написал он на своей странице в Facebook. - И если ни одна из серьезных обещанных российских компаний не заявилась на два безуспешных конкурс, это значит, что экологическая бомба под следующие туристические сезоны уже заложена и что тотальное воровство и безалаберность на объектах ФЦП могли привести к заморозке ключевых для города проектов. Если нет заявок на очистные, то, наверное, нет жесткого сигнала реанимировать скандальную и провальную стройку. А это совсем плохо.

Глава севастопольского отделения «Деловой России» добавил, что «развращенная федеральной щедростью бюрократия просто разучилась работать на результат».

- Профукали - нам дадут еще и больше. А если вообще больше не дадут? - задался вопросом Олег Николаев.

Отсутствие заявок на вновь объявленный конкурс сочли удивительным и авторы «Севастопольской газеты». Журналисты вспомнили октябрьское высказывание заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова, который отвечает за сферу городского хозяйства. Чиновник заверял депутатов заксобрания, что сотрудники правительства «прошерстили» всю страну и нашли потенциальных подрядчиков.

- Существуют компании, которые готовы выполнить такие работы, которые имеют определенный опыт, ресурсы и, самое главное, желание, - процитировало СМИ высказывание политика.

ВЫДАВЛЕННЫЕ ИЗ ПРОЕКТА

Напомним, что еще одно важное событие в этой истории произошло в конце июля 2019 года, когда силовики задержали генерального директора АО НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова. Предприятие, которое за тридцать лет реализовало более 400 проектов, находится в процедуре банкротства...

Генеральный директор АО НПП «Биотехпрогресс» Денис Петров.

Генеральный директор АО НПП «Биотехпрогресс» Денис Петров.

- Отсутствие участников на конкурсах обусловлено тем, что проект невозможно выполнить без серьезных нарушений, которые несовместимы с требованиями государственного контракта, - сказано в письме АО НПП «Биотехпрогресс». - Так, невозможность выполнения контракта определяется следующими факторами: необъективность геологических и геодезических изысканий (несоответствие грунтов; наличие неучтенных подземных и наземных объектов); принадлежность авторских прав на проект сторонней компании; технологическая несостоятельность проекта; и целый ряд других.

Видимо, подход к реализации данного проекта, а, может быть, и ряда других проектов должен быть другой.

ОФИЦИАЛЬНО

В начале декабря текущего года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объяснил, с чем связано низкое исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года». По его словам, одна из причин – низкое качество проектирования объектов.

«Я достаточно хорошо разобрался в вопросах ФЦП. К сожалению, с тем качеством проектов, с качеством подходов, которые были реализованы в предыдущий период, сложно сейчас показать блестящее исполнение. Половину проектов просто нужно выкидывать в мусорку и переделывать, чтобы не тратить зря бюджетные деньги», – цитирует политика РИА Крым.

Подготовила: Мария ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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