«Южные»: туманное будущее и ошибки прошлого

Ранее «КП» уже писала о перипетиях при строительстве КОС «Южные»: «Кто ответит за «Южные»? При строительстве очистных в Севастополе пропали 2 млрд рублей» и «Первые получают стрелы индейцев».

Как развиваются события сейчас? Вернее - развиваются ли они вообще?..

Публикация КП-Крым

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомним, что проект по строительству КОС «Южные» вошел в «Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года» (ФЦП), его бюджет составил 6,8 миллиарда рублей.

Возведение канализационно-очистных сооружений позволило бы выполнить важнейшую задачу - «Южные» должны были полностью решить проблему со сточными водами, которые сбрасываются в Черное море.

В хронологии этого проекта проявились многие явления, сопровождающие современную отрасль строительства коммунальных объектов. Были и спорные тендеры, и некачественная проектная документация, и пропажа аванса в «лопнувшем» банке, затяжные суды с разрывом контракта и банкротство компании с 30-летней историей, и аресты бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Теперь история продолжается: с момента выхода последней статьи был арестован глава департамента ЖКХ Михаил Тарасов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛИЦО

Но самое интересное, что пришел новый губернатор и пообещал до конца года начать строительство. Так как потерянный аванс 2 миллиарда рублей компенсировали из бюджета, у чиновников было более года с момента разрыва контракта с АО НПП «Биотехпрогресс», чтобы подготовить стройку к интенсивному старту. Известно, что качество стройки и ее темпы сильно зависят от подготовительного этапа - проекта и разрешительной документации. Видимо, работа была проведена, закупку запустили.

Предварительно губернатор лично переговорил с представителями пятнадцати компаний - подрядчиков, заинтересованных в реализации такого проекта. Три из них очень крупные. Переговорил и выразил надежду, что выиграет именно крупная компания.

И вот конкурс запустили, и 18 ноября подвели итоги. Результат такой: в третий раз никто не заявился на конкурс, несмотря на все перестановки и заверения чиновников.

Протокол о признании аукциона несостоявшимся

Что в сухом остатке? С предыдущим подрядчиком АО НПП «Биотехпрогресс», который имеет необходимый опыт в реализации аналогичных проектов, контракт разорвали в июле 2018 года по причине отставания от графика на три месяца. Компания всеми силами пыталась остаться в проекте, просила отсрочку на один год, которая была нужна на исправление ошибок в проекте, который разработала сторонняя компания, а также была готова привлекать заемные средства на проект и достроить его в размере бюджета в 4,8 миллиарда рублей.

На данный момент в конкурсной документации срок реализации увеличен с 24 до 40 месяцев.

Простая арифметика показывает, что на данный момент, с учетом простоя, плановый пуск сдвигается на два года, если бы стройку начали в декабре. Плюс 6,7 миллиарда рублей против 4,8 миллиарда... Эффективность налицо!

Проект приходилось перерабатывать буквально на ходу.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА

Своим видением ситуации поделился глава севастопольского отделения общественной организации «Деловая Россия» Олег Николаев.

- Немыслимо, но сегодня нет ни одного желающего получить подряд на семь миллиардов рублей, - написал он на своей странице в Facebook. - И если ни одна из серьезных обещанных российских компаний не заявилась на два безуспешных конкурс, это значит, что экологическая бомба под следующие туристические сезоны уже заложена и что тотальное воровство и безалаберность на объектах ФЦП могли привести к заморозке ключевых для города проектов. Если нет заявок на очистные, то, наверное, нет жесткого сигнала реанимировать скандальную и провальную стройку. А это совсем плохо.

Глава севастопольского отделения «Деловой России» добавил, что «развращенная федеральной щедростью бюрократия просто разучилась работать на результат».

- Профукали - нам дадут еще и больше. А если вообще больше не дадут? - задался вопросом Олег Николаев.

Отсутствие заявок на вновь объявленный конкурс сочли удивительным и авторы «Севастопольской газеты». Журналисты вспомнили октябрьское высказывание заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова, который отвечает за сферу городского хозяйства. Чиновник заверял депутатов заксобрания, что сотрудники правительства «прошерстили» всю страну и нашли потенциальных подрядчиков.

- Существуют компании, которые готовы выполнить такие работы, которые имеют определенный опыт, ресурсы и, самое главное, желание, - процитировало СМИ высказывание политика.

ВЫДАВЛЕННЫЕ ИЗ ПРОЕКТА

Напомним, что еще одно важное событие в этой истории произошло в конце июля 2019 года, когда силовики задержали генерального директора АО НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова. Предприятие, которое за тридцать лет реализовало более 400 проектов, находится в процедуре банкротства...

Генеральный директор АО НПП «Биотехпрогресс» Денис Петров.

- Отсутствие участников на конкурсах обусловлено тем, что проект невозможно выполнить без серьезных нарушений, которые несовместимы с требованиями государственного контракта, - сказано в письме АО НПП «Биотехпрогресс». - Так, невозможность выполнения контракта определяется следующими факторами: необъективность геологических и геодезических изысканий (несоответствие грунтов; наличие неучтенных подземных и наземных объектов); принадлежность авторских прав на проект сторонней компании; технологическая несостоятельность проекта; и целый ряд других.

Видимо, подход к реализации данного проекта, а, может быть, и ряда других проектов должен быть другой.

ОФИЦИАЛЬНО

В начале декабря текущего года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объяснил, с чем связано низкое исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года». По его словам, одна из причин – низкое качество проектирования объектов.

«Я достаточно хорошо разобрался в вопросах ФЦП. К сожалению, с тем качеством проектов, с качеством подходов, которые были реализованы в предыдущий период, сложно сейчас показать блестящее исполнение. Половину проектов просто нужно выкидывать в мусорку и переделывать, чтобы не тратить зря бюджетные деньги», – цитирует политика РИА Крым.

Подготовила: Мария ИВАНОВА