Один из троллейбусов в Симферополе временно ходит по другому маршруту Фото: Архив "КП"

Из ремонта дорожной сети троллейбус №7 в Симферополе временно ходит по другому маршруту, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Уточняется, что работы выполняются на на проспекте Победы/ улице Луговая.

- В обратном направлении с площади Куйбышева до Свободы проезд открыт, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 18 октября отключат электричество. На Крымском полуострове энергетики ремонтируют оборудование.

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