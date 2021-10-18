Американская миссия при ОБСЕ показала видео с перевернутым украинским флагом

Миссия США при ОБСЕ призвала Россию пустить наблюдателей в Крым и перевернула флаг Украины. Фото: U.S. Mission to OSCE/twitter

Представители американской миссии при ОБСЕ перепутали цвета флага Украины, опубликовав пост в Twitter с призывом «вернуть» Крым.

Синяя половина, которая символизирует небо, оказалась внизу, а желтая – сверху. Напомним, что США не признают вхождение Крыма в состав России, несмотря на референдум, который показал настроения крымчан.

- Мы не требуем расширения полномочий СММ (специальной мониторинговой миссии); мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось,что советник украинского президента убежден, что Крым можно «вернуть» за пять минут. Однако сделать это может только российский президент.

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